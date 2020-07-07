الارصاد: انخفاض الحرارة مع احتمال الامطار بالولايات الغربية





توقعت الهيئة العامة للارصاد في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في شمال البلاد بينما تنخفض في بقية الاجزاء مشيرا الى ان الفرصة سانحة لهطول امطار بالولايات الغربية مضيفا إحتمالية تأثر مناطق جنوب ساحل البحر الاحمر بالغبار المثار اليوم .

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة 45 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة 20 درجة مئوية مشيرا الى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 40 درجة وأدناها 28 درجة مئوية .

وأوضح التقرير ان البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت أمطار بلغت بمدينة كادقلي 6 ملم، الدمازين 8.8 ملم، رشاد 13.8 ملم، ابو نعامة 7.5 ملم، النهود 8.8 ملم ، ام بنين 5.8 ملم ، الابيض 25 ملم ، القضارف 10ملم .

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية الى شمالية شرقية جافة خفيفة الى متوسطة السرعة في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري شمال البلاد و جنوبية الى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري مشيرا الى ان الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا والخرطوم والولايات الغربية ويتوقع ان يتقدم ناحية الشمال

سونا

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