تأجيل قرار بشأن كأس العالم 2026





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن القرار النهائي بشأن مدن كأس العالم 2026، التي تشترك الولايات المتحدة في استضافتها مع كندا والمكسيك، تأجل بسبب جائحة كورونا.

ولم يحدد الاتحاد موعدا جدديدا لإعلان المدن المشاركة في الاستضافة.

وبحسب “رويترز”، سيختار فيفا 16 من 23 مقراً محتملاً لاستضافة البطولة ذات التنظيم المشترك.

ومن جانبه قال كولين سميث مدير البطولات في الفيفا إنه كان يأمل في إنهاء مسألة الأماكن التي تستضيف هذه النسخة في ربيع 2021، لكن هذا كان مرتبطاً ببدء العملية في مارس/ آذار، مع إجراء زيارتين للتفتيش في نهاية كل عام.

وأشار سميث، خلال مكالمة عبر الفيديو، قبل ورشة عمل افتراضية، غداً الثلاثاء، مع 17 مدينة أمريكية تحت التقييم، إلى أنه “اضطررنا بالطبع للتأجيل ومن الصعب وضع موعد نهائي لأننا لا نعرف موعداً للبدء”.

وتترشح من الولايات المتحدة مدن أتلانتا وبالتيمور وبوسطن وسينسناتي ودالاس ودنفر وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك/نيوجيرزي وأورلاندو وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو باي وسياتل وواشنطن.

وكان من المفترض أن تبدأ ورشة العمل، في مارس الماضي، عبر اجتماعات شخصية لكنها تأجلت بسبب الفيروس. وعقدت كندا والمكسيك، وتملك كل منهما ثلاث مدن مرشحة، ورشات عمل في وقت سابق هذا العام قبل إجراءات العزل العام.

سبوتنيك

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