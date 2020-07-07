وزير الزراعة ووالي سنار يبحثان الاستغلال الكامل للامكانيات الزراعية بسنار





بحث الاجتماع المشترك اليوم بين المهندس عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية واللواء ركن محمد عثمان محمد والى سنار المكلف تحقيق الاستغلال الكامل للامكانيات الزراعية وتنميتها .

وأكد عيسى أن النموذج الجديد الذي تطرحه الوزارة يقوم على العلاقة التشاركية التي يكون فيها أدوار واضحة للمنتج والولاية في مجال التخطيط للزراعة مشيراً الى الاهتمام بصغار المزارعين والمرأة والشباب .

وقال شريف فى حديثة فى الاجتماع ان هناك مطلوبات على مستوى المحلية يجب العمل على انشائها وهي انشاء وحدة ارشاد زراعي ووحدة معلومات ومراكز تدريب وعمل حقول ايضاحية، مؤكدا سعي الوزارة لتذليل كافة عقبات الإنتاج الزراعي بالتعاون مع حكومة ولاية سنار .

من جانبه تطرق والي سنار للمشكلات التي تقف عائقاً أمام الإنتاج الزراعي والمتمثلة فى شح الجازولين وتذبذب التيار الكهربائى والطرق الزراعية لنقل المنتجات الزراعية، واضاف ان ولاية سنار تعد من الولايات الغنية وبها مساحات شاسعة في القطاع المطري تبلغ (5) مليون فدان والمروي (5) ألف فدان .

ووعد الوالي بالإهتمام بالمزارعين وتوفير سبل التدريب لهم وتنظيمهم في جمعيات تعاونية والاهتمام بالإرشاد والأبحاث وضرورة وجود الصناعات التحويلية.

سونا

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