التوتر والإجهاد يسبب مشاكل المعدة .. تخلص منهما فى خطوات





ستفاجأ بمعرفة أن الإجهاد، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في المعدة، مثل عسر الهضم والإمساك وحرقة المعدة والإسهال والألم والانتفاخ وفقدان الشهية وحتى التشنج. وبالتالي ، يمكن أن يساعد تناول البروبيوتيك ، والإقلاع عن التدخين، وممارسة تقنيات واعية مثل اليوجا والتأمل في التعامل مع التوتر وحتى مشاكل المعدة.

ووفقا لتقرير موقع “onlymyhealth” يجب أن تكون حذرًا لأن الإجهاد يمكن أن يؤثر سلبًا على جهازك الهضمي، نعم، فعندما يكون الجسم مرهقًا ، يمكن أن يزيد من حمض المعدة الذي يمكن أن يسبب عسر الهضم ، ويجعلك تشعر بالغثيان وحتى تؤدي إلى الإسهال والإمساك.

هل أنت مرهق بسبب حياتك الشخصية أو المهنية؟

يمكن أن تصبح المشكلة شديدة وتسبب انخفاضًا في تدفق الدم والأكسجين في المعدة ، وقد يعاني المرء من الالتهاب والانتفاخ والقرحة الهضمية ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ومتلازمة القولون العصبي .

كيف تتحكم فى التوتر ومشاكل المعدة

فيما يلي بعض الحيل التي يمكن أن تساعدك على التحكم في التوتر والتخلص من مشاكل المعدة:

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا:

حاول تضمين الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي، وتأكد من تناول الأطعمة المحملة بالألياف، سيساعدك ذلك على تكثيف البراز وتنظيم حركات الأمعاء، أيضا ابتعد عن المشروبات الغازية أو التوابل أو الوجبات السريعة أو الزيتية.

تناول البروبيوتيك:

قد يكون مفيدًا لأنه يمكن أن يوازن بكتيريا الأمعاء، ويساعدها على تعزيز الهضم.

مارس الرياضة كل يوم:

احرص على الحفاظ على لياقتك البدنية وممارسة الرياضة يوميًا، فيمكن أن يساعدك على التخلص من التوتر والحفاظ على الهدوء وتحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء بشكل عام، جرب ممارسة اليوجا والتأمل .

حدد العوامل التي تثير الضغط:

إذا كنت مرهقًا كثيرًا ، فحاول تحديد المحفزات المحتملة للضغط وتدوينها، قلل من تناولك للكحول والتدخين لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على جهازك الهضمي ويؤدي إلى الإمساك.

ابق سعيدًا:

حاول أن تبقى مرتاحًا من خلال تحويل ذهنك، للتخلص من التوتر والاسترخاء ، يمكنك تجربة في الرسم أو الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة أو القيام بالحدائق، تحدث إلى أصدقائك أو أفراد عائلتك عن الأشياء التي تجهدك.

اليوم السابع

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