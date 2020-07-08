رسمياً .. الكشف عن عدد الموقعين على “سحب الثقة” من مجلس المريخ





كشفت لجنة جمع التوقيعات لـ”سحب الثقة” من مجلس المريخ عن أن 2019 عضوًا في الجمعية العمومية للنادي وقّعوا على سحب الثقة.

وأعلنت اللجنة وفق تعميمٍ صحفي أنّها سلّمت الكشوفات بشكلٍ رسمي للجنة القانونية للحراك اليوم “الثلاثاء”.

وأكّدت أنّ خطوة تسليم الكشوفات للجنة القانونية من أجلّ الشروع في الخطوة الثانية والاتّجاه لمخاطبة الجهات صاحبة الاختصاص لاستكمال خطوات سحب الثقة.

وانتظم نادي المريخ حراكًا لـ”سحب الثقة” من مجلس الإدارة وشارك فيه أقطاب ورموز تاريخين وأعضاء مجالس إدارات سابقة.

صحيفة آخر لحظة

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