بتكلفة (150) ألف دولار شركة شاتك لخدمات الفندقة والسياحة تنفذ مطبخ لإنتاج الوجبات المجانية للشرائح الضعيفة





ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة شاتك لخدمات الفندقة والسياحة كشف المدير العام للشركة الأستاذ حازم محي الدين عن تشييد الشركة لمطبخ علي طراز عالمي وبتكلفة تصل الي (150)الف دولار لإنتاج (10)الف وجبة يومية وقال حازم ان الوجبات المجانية مخصصة للشرائح الضعيفة في المجتمع ابتدأ من طلاب المدارس وداخليات الطلاب والمرضي والمسنين وعابري الطريق وغيرهم من المحتاجين مضيفا أن المطبخ سيتم ادراتة عبر منظمة (كلنا قيم ) لخبرتها الكبيرة في مجال العمل الطوعي والإنساني مؤكدا علي ضرورة تكاتف المجتمع السوداني في هذه المرحلة للعبور بالسودان الي بر الأمان.

الجدير بالذكر أن شركة شاتيك لخدمات الفندقة والسياحة حاصلة علي شهادة الأيزو في الجودة وتقدم خدماتها في مجال الوجبات للشركات الخاصة والجهات الحكومية وتدير عدد من المطابخ وصالات المناسبات في العاصمة والولايات

الخرطوم :بكري خليفة

صحيفة أول النهار

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