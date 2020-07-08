ملتقي المديرين التنفيذيين لمحليات ولاية الخرطوم يواصل اعماله اليوم





واصل ملتقي المديرين التنفيذيين لمحليات ولاية الخرطوم اعماله لليوم الثاني وتداول في نقاش حول اصحاح البيئة والنفايات.

الخبير البيئي الدكتور بشري حامد أكد أن الزيادة السكانية المطرده بولاية الخرطوم ادت الي تفاقم مشكلة النفايات، مشيراً إلى تجربة المشروع الموحد لنظافة ولاية الخرطوم واسهامها في إكمال البني التحتية لنظام النظافه الذي تمثل في النواقل ومحطات وسيطة ومرادم.

وأشار إلى هزم هذه التجربة بواسطة المحليات التي طالبت بتبعية أمر النظافة ومواردها للمحليات الأمر الذى أدي الي تراجع الفكرة والوصول الي ما نحنا عليه الآن من أذى بصري بسبب النفايات.

وقال بشري إن الوضع الآن غير مبشر، لافتا الي أهمية مسألة الايرادات التي تؤثر سلبا وايجابا على النظافة، منبها الي غياب المجتمع من قضية المراقبة وتفهم ان الرسوم للنفايات هي مقابل خدمة مقدره.

وأشارً إلى عدم وجود القانون والمشاركة المجتمعية والتي تمثل اكثر من 90٪من اداره عملية نظافة النفايات، مؤكداً على أهمية وضع خطة استراتيجية بواسطة الخبراء للتخلص من النفايات وضروره الدعم المالي ومراجعتة في الرسوم التي تحتاج لشجاعه حسب قوله.

ونادى باستقطاب الدعم الدولي والاستفادة منه مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذا المجال.

من جانبه طالب الدكتور صلاح الدين حسن مدير الشؤون الصحيه بمحلية أمدرمان بضروره اكتمال التوعية بمسأله النفايات وكيفية التعامل معها والاستفادة منها بصوره امثل.

الي جانب الإسراع بحل استراتيجي وأهمية التدريب والتحفيز والوقاية للعامل. لافتا الي أهمية الوصف الوظيفي لعمال النظافة حتى يتم اتقان العمل مناديا بضرورة تنزل مسؤلية النظافة حتى تصل للوحدات الادارية.

سونا

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