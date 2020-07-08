غوارديولا يحسم الجدل بشأن انتقال ميسي لمانشستر سيتي





حسم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجدل بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف فريقه بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

ونفى غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار”، أي شائعات عن انتقال ميسي إلى عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا: “كما قلت من قبل، سنتحدث عن سوق الانتقالات في نهاية الموسم، ولن أقول أي شيء الآن، لكني أفضل بقاء ميسي في برشلونة”.

أكد أنه “لا يعتزم التعاقد ميسي وسط عدم اليقين بشأن مستقبل الأرجنتيني مع النادي الإسباني”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصريح سيكون مصدر راحة لرئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي قال في وقت سابق، إن “ميسي لن يذهب إلى أي مكان أخر، وسيبقى في برشلونة حتى اعتزاله”.

وكان قد تدوال مؤخرا أنباء تفيد برغبة ميسي في الرحيل عن ملعب نو كامب، بعد تعليق مفاوضات عقده الجديد مع برشلونة، وبسبب خلافات مع الجهاز الفني للفريق، علمًا بأن عقده الحالي سينتهي في نهاية الموسم المقبل.

يذكر أن ميسي وغوارديولا معا من قبل في برشلونة لمدة 4 سنوات، وفازا بلقبين في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الدوري الإسباني 3 مرات.

سبوتنيك

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