زكاة شمال دارفور تعد باسناد زكاة السريف لتحصيل زكاةالأنعام





اطلع امين ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور حامد احمد جبارة علي اداء مكتب زكاة محلية السريف للمرحلة الماضية وخطته لتحصيل الجباية لمتبقي العام الجاري.

جاء ذلك لدي تفقده اليوم سير العمل بمكتب زكاة محلية السريف في اطار زيارته الحالية التي يقوم بها هذه الايام لمحليات القطاع الغربي بهدف الوقوف ميدانيآ علي الاداء .وجدد جبارة دعم الديوان لمكتب زكاة محلية السريف في سبيل تنفيذ المزيد من المشروعات الفردية والجماعية للفقراء والمساكين بالاضافة الي التدخل في قضايا التعليم والمياه والصحة. ووعد جبارة بارسال فريق عمل للجباية وذلك لاسناد العاملين بمكتب زكاة السريف في نفرة زكاة الانعام في المرحلة المقبلة. مثمنآ الجهود المبذولة لاحياء شعيرة الزكاة.

واستعرض مدير مكتب زكاة محلية السريف محمد موسي فاشر تقرير الاداء للفترة الماضية في مجالات الجباية والمصارف بجانب المشروعات التي تم تمليكها للفقراء والمساكين. وقال ان جائحة فيروس كورونا قد اثرت كثيرإ في عمل الجباية.مطالبآ بضرورة معالجة مشكلة النقص في العاملين و تهيئة بيئة العمل وتوفير الوسائل الحركية التي تعين ادارته في الوصول للوعاء الكلي لزكاة الانعام. مشيدآ بالدعم المقدر الذي ظل يحظي به مكتب زكاة المحلية من قبل امانة ديوان الزكاة بالولاية فضلآ عن تدخلاته في القضايا التي تلامس حياة الناس وخاصة الفقراء والمساكين.

سونا

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