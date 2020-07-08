مسح لأمراض الحيوان بولايات الشرق والمناطق الحدودية





كشف الدكتور مجدي بدوي عبد الرحمن مدير الهيئة العامة للبحوث البيطرية عن شروع الهيئة في وضع ترتيباتها مع إدارة الاوبئة بوزارة الثروة الحيوانية لتنفيذ مشروع المسح المرضي للحيوان خاصة في شرق السودان والمناطق الحدودية مع دول الجوار وفق خطة سيتنم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الثروة الحيوانية( ادارة الأوبئة) والمنظمات ذات الاختصاص.

وقال بدوي خلال لقاء وفد الهيئة مع والي كسلا المكلف بالانابة ارباب محمد الفضل ضمن برنامج زيارتهم الي ولاية كسلا، إن الزيارة تاتي في إطار الطواف علي الولايات الشرقية بغرض الوقوف علي صادر الثروة الحيوانية للمملكة العربية السعودية وماتقوم به الولاية والعاملون في مجال الثروة الحيوانية من اجل تطوير القطاع الي جانب الوقوف والاطمئنان علي الاداء في بعض الادارات في مجال الثروة الحيوانية والاشكاليات التي تعترض العمل لمعالجتها فضلا عن الانجازات التي تم تحقيقها من خلال التكامل بين ادارات الثروة الحيوانية خاصة فيمايلي البحوث البيطرية .

واكد بدوي خلال اللقاء علي اهمية تفعيل دور الجوانب كافة الخاصة بعمل الثروة الحيوانية ووضع الأولويات ومعالجة السلبيات، مشيرا في ذات الوقت الي ان الحكومة السودانية تلقت دعما كبيرا من منظمتي الايقاد والايفاد استهدف عددا من الولايات .

من جانبه رحب الوالي بالانابة بالوفد الزائر مشيرا الي اهمية قطاع الثروة الحيوانية ودوره في الاقتصاد القومي والولاية وعلي كل القطاعات المرتبطة بحياة الاسر المربية للحيوان ومساهما في الاقتصاد، مؤكدا تعاون الولاية واستعدادها مع القائيمن علي امر الثروة الحيوانية في كافة الجوانب للارتقاء بالقطاع حتي يكون في موضعه الطبيعي مشيرا الي ان ولاية كسلا لها ميزات نسبية و متقدمة في الصادر وسمعة طيبة في الاسواق العالمية داعيا للاستفادة من هذه الميزات.

سونا

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