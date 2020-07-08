77 دولة تتيح لجواز السفر السعودي الدخول بلا تأشيرة





ازدادت قوة جواز السفر السعودي عالميا خلال عام 2020، حيث بات يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وخلال الربع الثاني من 2020، حافظ الجواز السعودي على ذات المركز الذي حققه في الربع الأول، واحتل المرتبة 67 عالميا مقابل الـ69 عام 2019.

وارتفع مؤشر جواز السفر السعودي بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في عام 2015، بحسب قناة “الإخبارية”.

الدول الـ77 هي:

1- البحرين 2- بيلاروسيا 3- بوتسوانا 4- الدومينيكان 5- الإكوادور 6- مصر 7- السلفادور 8-جورجيا 9- غواتيمالا 10 هايتي 11- هندوراس 12- هونغ كونغ 13- إندونيسيا 14- الأردن 15- كوسوفو 16- الكويت 17- قيرغيزستان 18- لبنان 19- ماليزيا 20- موريشيوس 21- ميكرونيزيا 22- المغرب 23- نيوزيلندا 24- نيكاراغوا 25- سلطنة عمان 26- فلسطين 27- بنما 28- الفلبين 29- سانت كيتس ونيفيس 30- سانت فينسنت والغرينادين 31- سورية 32- تونس 33- الإمارات 34- فانوتو 35- بنغلاديش 36- بروناي 37- الرأس الأخضر 38- كومورو 39- لاوس 40- ماكاو 41- مدغشقر 42- مالاوي 43- المالديف 44- موريتانيا 45- موزمبيق 46- النيبال 47- بالو 48- ساماو 49- الصومال 50- كوريا الجنوبية 51- تايلاند 52- تيمور الشرقية 53- توغو 54- توفالو 55- ساحل العاج 56- جيبوتي 57- إثيوبيا 58- كينيا 59- ليسوتو 60- مينمار (بورما) 61- سريلانكا 62- تايوان 63- تركيا 64- أوزبكستان 65- ساوتومي 66- أذربيجان 67- بوليفيا 68- كمبوديا 69- كوبا 70- سيشل 71- الغابون 72- غينيا بيساو 73- إيران 74- رواندا 75- طاجكستان 76- تنزانيا 77- اليمن .

يذكر أن الجواز الياباني يأتي في صدارة القائمة، إذ يوفر لحامله الدخول إلى 191 دولة في العالم دون تأشيرات مسبقة.

وفي المركز الثاني تأتي سنغافورة بـ190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا ثالثا بـ189 دولة، واحتل الجواز الأمريكي المرتبة الثامنة، إذ يتيح لحامليه الدخول إلى 184 دولة دون تأشيرة.

سبوتنيك

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