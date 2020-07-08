منظمة ابو عجاج تدشن مبادرة للتذكير باستمرار الجائحة





دشنت منظمة أبوعجاج الخيرية بالتضامن مع مؤسسة الصمود لبناء السودان اليوم جوار كبري الحرية الخرطوم مبادرة (حافظ على نفسك تسلم بلدك ).

وقال الأستاذ كمال محمد مدير منظمة ابو عجاج الخيرية خلال تدشينه المبادرة انها تهدف إلى تذكير الموطنين بأن جائحة كرونا مازالت منتشرة، مشيرا إلى توزيع كمامات و معقمات وملصقات التوعية للمواطنين .

وأكد الأستاذ نزار حسين مدير العلاقات الخارجية بمنظمة أبو عجاج الخيرية على إستمرار المبادرة ودعمها حتى نتجاوز هذه المرحلة.

من جهته قال الأستاذ حسن ادريس عمر رئيس مؤسسة الصمود لبناء السودان أن هذا العمل هو التدشين الثاني للحملة بالتعاون مع منظمة ابوعجاج الخيرية والتي أتت هذه المرة تحت مسمى مبادرة ( حافظ على نفسك تسلم بلدك) بعد أن تم رفع الحظر تدريجيا من قبل اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وذلك بتوزيع مجموعة من المعقمات والكمامات للمواطنين من أجل الوقاية من جائحة كورونا والحد من انتشارها، مثمنا منظمة ابوعجاج الخيرية لتعاونها، معلنا عن مواصلة التعاون خلال الايام القادمة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.

سونا

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