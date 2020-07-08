السودان والمنظمة العربية يتفقان على معالجة اثار الامن الغذائي





تم الاتفاق بين وزارة الزراعة والموارد الطبيعية وللمنظمة العربية للتنمية الزراعية على معالجة الاثار السالبة لتوفير الامن الغذائي وكيفية دعم السودان للمساعدة في تامين الامن الغذائي العربي بالتعاون مع الدول العربية في المجالات الزراعية والتجارية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم بمشاركة وزير الزراعية والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان شريف مع اعضاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة مديرها العام بروفيسور ابراهيم الدخيري في الدورة الطارئة رقم 51 للمجلس التنفيذي للمنظمة ..وامن الاجتماع علي ضرورة بناء شراكات بين السودان والدول العربية لتحقيق اكبر نسبة من الاهداف المشتركة بين السودان وهذه الدول لتوفير الامن الغذائي وسلامة الغذاء .

وقال الوزيرشريف ل(سونا) ان الاجتماع استعرض 12 بندا منها تقرير عن اداء الفترة السابقة ووضع المنظمة ومراجعة مشاريع الموازنة للاعوام 2020-2021-2022 والحسابات الختامية للفترة السابقة وتطرق الاجتماع لاختيار المراجع القانوني لحسابات المنظمة وانتخاب الرئيس العمومي بجانب انتخاب المجلس التنفيذي بالاضافة الي عمل المنظمة ومناقشة تحديد مكان الدورة القادمة .

واشار الوزير الى انه قدم للاجتماع تقرير السودان الذي شمل شرحا للتغيير الذي تم بكافة مؤسسات الدولة وعرض للوضع الزراعي والموارد المتاحة بالسودان والتحديات التي لازمت النظام السابق في سوء الاستخدام والتدهور في القطاع الزراعي .وتم عكس جهود السودان لتوفير الغذاء مع التجديد لتاسيس عمل يساعد في تامين الامن الغذائي العربي رغم التحديات التي تواجه السودان داعيا لمساندة الدول العربية للسودان والتواصل الدائم مع المنظمة علي انفاذ كل الاهداف المشتركة.

سونا

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