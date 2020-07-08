ورش عمل حول قانون تنظيم التعليم العام بولاية سنار





نظمت وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار ورشة عمل مناقشة مشروع قانون تنظيم التعليم العام ( ٢٠٢٠) وذلك بحضور وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية سنار الدكتور مناهل موسى عبدالله ونائب المدير التنفيذي لمحلية سنار وعدد من قيادات التعليم وقوى اعلان الحرية والتغيير وتنسيقية لجان المقاومة

وأكدت مناهل موسى خلال مخاطبتها الورشة حرص الوزارة على بذل المزيد من الجهود من أجل النهوض بالعملية التعليمية مشيرة إلى أن هذا المشروع سوف يعالج قضايا التعليم في المجالات كافة

وجدد نائب المدير التنفيذي لمحلية سنار الاستاذ الرشيد محمد البدوي استعداد المحلية لدعم التعليم وتهيئة وتحسين البيئة التعليمية

من جانبه أشار الأستاذ حافظ الساكن مدير تعليم مرحلة الأساس بمحلية سنار إلى أهمية مناقشة هذا القانون على مستوى المعلمين وأولياء الأمور للخروج بتوصيات تساهم في ترقية وتطوير التعليم بالبلاد

وخرجت الورشة بجملة من التوصيات التي يتم النظر فيها من أجل إضافتها إلى القانون تمهيدا لاجازته وتنفيذه .

سونا

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