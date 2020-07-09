مبادرة لإصلاح الطرق وتأسيس البنى التحتية بالسوكي





اطلقت لجان المقاومة وتجمع المهنيين والحرية والتغيير مدينة وريفى السوكي مبادرة لنهضة المنطقة تتمثل في المبادرة الاسعافية لإصلاح الطرق وتأسيس البنى التحتية لفصل الخريف.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمكتب عميد كلية الموارد الطبيعية بحضور ممثلي اللجان بالريف والمدينة اوضح ممثل تجمع المهنيين الأستاذ محمد المكي عميد كلية الموارد بأن المبادرة نبعت من معاناة المنطقة التي ظلت عشرات السنين تجابه مأساة عدم الاهتمام بإصلاح الطرق الداخلية والرئيسية التي تمثل أبسط مقومات الحياة .

وابان ان السوكي تحتاج للمزيد من الخدمات ودعم قوي من أبنائها لإنجاح المبادرة الاسعافية لإصلاح وترميم الطرق والمعابر الداخلية بالمدينة والريف والاهتمام بالشوارع الرئيسية التي تربط السوكي بالمحليات الأخرى

وتناول المتحدثون من تنسيقية لجان المقاومة شرحاً وافياً عن معاناه إنسان السوكي وريفها و شرح اهداف المبادرة

وناشدوا الكوادر الهندسية والفنية وأهل الخير من أبناء السوكي بالخارج والداخل الإنضمام للمبادرة وانجاحها

وأمن الاجتماع على تكوين لجنة وتفويضها لتنفيذ المهام المتمثلة في تأهيل الطرق والمعابروتكملة الطرق التي تربط السوكي بالمحليات فضلا عن فتح المصارف وتاهيل الجسور الواقية.

سونا

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