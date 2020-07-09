ضبط وقود يباع بالسوق الاسود بوحدة وادي سوبا





تمكنت قوة مشتركة من شرطة مباحث التموين بالتنسيق مع الشرطة الامنية بمحلية شرق النيل من ضبط تانكر يحوي كمية من وقود الجازولين يتم بيعه في السوق السوداء بمنطقة (التوماب والعشراب ) بوحدة وادي سوبا الادارية

وافاد الاستاذ محمد صلاح عضو لجنة مراقية السلع الاستراتيجية أنه بعد ورود معلومات تفيد بوجود تانكر يحوي كمية من وقود الجازولين يقوم ببيع الوقود في السوق السوداء إثر ذلك وجهنا بتحريك قوة إلى الموقع المذكور حيث تمكنت القوة من ضبط تانكر الوقود حمولة ( ١٠٠٠٠ ) جالون وتم اتخاذ اجراءات بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين بقسم الشرطة المجتمعية بشرق النيل توطئة لتكملة الاجراءات

من جانبها ثمنت الاستاذة ليلي حسن عوض نائب المدير التنفيذي للمحلية الجهود التي ظلت تبذلها شرطة مباحث التموين والاجهزة الامنية بالمحلية في توفير الأمن والحفاظ علي مقدرات المواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع والخدمات الاستراتيجية كما وجهت بتكثيف الرقابة حتى يصل الوقود لمستحقيه وضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة وفرض سيادة القانون

سونا

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