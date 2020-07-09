



(حق الوالد بنجيبو بالقانون وبغير القانون)

رسالة من إبن مدير وحدة تمبول الإدارية :

أول حاجة مدير الوحدة الادارية ده ابوي انا قبل الناس تتكلم فيه….

أصل المشكلة قديم وهو انو لجان المقاومة كانوا بقوموا بكل أعمال المحلية حتى التحصيل هم الكانو بتحصلوا من المواطنين في السوق ليهم ٦ شهور وبتصرفوا في ايرادات التحصيل …تم انتداب الوالد لوحدة تمبول لمعالجة المشكلة دي من اسبوعين لكن للأسف وجد بعض التهديدات من قبل ما يسمون انفسهم لجان المقاومة لكنها ما أثرت على الوالد بسبب طبيعته وتربيته انو ما كان بخاف من التهديدات او برضى بالاحتقار والوالد بطبيعته السكين بتكون معاه لانه اشتغل فترات طويلة جدا في مناطق نزاعات منها اكتر من ٦ سنة في كردفان ودارفور بالاضافة لمناطق حدودية في ود الحليو وكسلا والقضارف وغيرها….

امس كان الاجتماع الحصلت فيه المشكلة وتم فيه استفزاز الوالد بصورة كبيرة ومحاولة تهديده وكان معاه ضابط تاني زميله بدرجة اصغر تم تهديده لدرجة انو جرا منهم عديييل كده واتخارج جري بس اما الوالد فهو كبير في العمر وصل ٦٥ سنة من عمره ….حاول بعضهم انو يقفل باب المكتب عليه من الداخل وفي واحد تاني اعتدي عليه بالبونية من الخلف في راسه من ورا وده الخلاه ابتداءً يطلع السكين والكلام ده ما صوره الزول الشايل الكاميرا بل لدرجة ما اظهر في الفيديو وجه اي واحد من الناس المعتدين لانه اصلا تم قطع الفيديو ووجدت بعض المقاطع تم العبث بها بصورة كبيرة جدا

كان الامر يسير باتجاه السيطرة على المشكلة وحلها الى ان قام أحدهم وهو الظاهر في الفيديو بضربه بشيء ما على وجهه بصورة مهينة جدا لم يراعي فيها حتى كبر سنه وشيبته الظاهره ووجوده لوحده وسط مجموعة كبيرة من الشرزمة المجرمة دي وهو ما استفز الوالد اللي تربيته من قديم كان لا يتقبل الاحتقار والاهانة فحصل ما رأيتم ..

تم فتح بلاغين ضد الوالد بلاغ شروع في القتل وبلاغ ارهاب وهو الى الان في الحراسة ….

بالمقابل سيقوم الوالد اليوم باذن الله بفتح عدة بلاغات منها بلاغ التعدي على موظف حكومي وغيرها

ما حصل بوضح بصورة كبيرة اخلاق وسلوكيات لجان المقاومة وليس الامر بغريب على من عرفهم من قرب ولو هم أصلا فيهم رجولة كانوا يجونا نحن الفي عمرهم عشان نعرف رجالتهم حدها وين ….وبأكد ليكم انو حق الوالد بنقدر نجيبه ان شاء الله بالقانون وبغير القانون ..

رسالة من إبن مدير وحدة تمبول الإدارية

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