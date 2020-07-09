الجهاز الفني للهلال يحدد تاريخ بدء الإعداد





حدد المدير الفني للهلال، الفاتح النقر، موعد بدء إعداد الفريق لاستكمال ما تبقى من المباريات بمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف الجهاز الفني للفريق الأزرق عن عقبة تقف في طريق الإعداد، تتمثل في فندق الفريق، قبل أن يؤكدوا أنها قابلة للحل.

وفي اجتماع ظهر أمس الأربعاء في ستاد الهلال، قرر النقر، في حضور مدير الكرة خالد الزومة

وغاب عن اجتماع الجهاز الفني المدرب العام هاشم تَيَّة.

وأجرى المجتمعون اتصالا بالمهندس الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني، استفسروا منه عن بعض الجوانب المطلوب توفيرها من جانب اتحاد الكرة السوداني، خاصة البروتوكول الصحي، المقرر اعتماده في الملاعب والمعسكرات.

وأبدى الجهاز الفني ملاحظة أن فندقه الخاص الملاصق لستاد الجوهرة الزرقاء، ما يزال تحت يد وازرة الصحة، بالتنسيق مع إدارة النادي، منذ مارس الماضي، للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتتطلب إعادة فندق الهلال كمعسكر من جديد للفريق، تنسيقا مع وزارة الصحة، لإخلائه خاصة أن لجنة الطوارئ الصحية قررت انطلاقا من اليوم الأربعاء رفع الحظر الصحي تدريجيا في السودان.

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