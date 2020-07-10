



عليك الله يا ريس عمر البشير انت كنت ممشي البلد دي كيف؟ انت تاكل وناسك ياكلو ونحن كشعب ناكل والمعارضة تاكل والحركات المسلحة تاكل والشيوعيين ياكلو والجمهوريين ياكلو واحزاب الفكة تاكل واحزاب القحاطة المعفنين برضو ياكلو ومع ده حصار 20 سنة ؟.

والوقود مدعوم والدقيق مدعوم والمواصلات متوفره والأسواق منتعشة والاستثمارات الأجنبية شغالة والجامعات تخرج والمدارس شغالة جات جائحة الكوليرا والأمور ماشة وجا فايروس سارس والأمور ماشة جات انفلونزا الطيور والأمور ماشة جات الحمى القلاعية والأمور ماشة جات انفلونزا الخنازير والأمور ماشة والإنتاج شغال والتصدير بالدس شغال والعملات الأجنبية لحدي بداية ٢٠١٨ دي الدولار بي ١٧ جنيه والريال بي ٣ ونص جنيه .

الغرب مدور حرب والجنوب حرب والنيل الأزرق حرب غير المعارضة الداخلية والطابور الخامس والشيوعيين شغالين يبلغو عن السودان في الأمم المتحدة لحدي ما حظرونا من كلو ومع ده كلو برضو الأمور مسلكة 🤔

عليييك الله كنت ممشيها كيف؟

المنشور دة بيعمل مغص لكتاكيت القحاطة

ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ جادالله عثمان ودالحسن

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