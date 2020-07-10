إعداد ( ٤) أطنان من الذهب للصادر





بلغت كميات الذهب المعد للصادر أكثر من (4) أطنان وسط توقعات بالزيادة.

وأعلن الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي، عن إقبال كبير من شركات صادر الذهب لعمليات الصادر بكميات تفوق التوقعات.

وعزا الهلالي في تصريح صحافي أمس ذلك للسياسات الجديدة والتي وصفها بالمرنة لصادر الذهب، إلى جانب تفعيل نظام النافذة الواحدة وتسهيل الإجراءات من قبل وزارة التجارة.

وتوقع المزيد من صادرات الذهب في الأسبوع المقبل وقال سيكون لها الأثر الكبير في انخفاض أسعارالصرف، بعد وصول حصائل صادر الذهب بالإضافة للصادرات الأخرى وتحويلات المغتربين، مشيراً إلى انعكاس ذلك إيجاباً على أسعار السلع وتسهيل( معاش الناس).

السوداني

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