تسجيل ٤٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و٨ وفيات





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى 8 حالات وفاة، ومتعافي 77 حالة.

وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020. وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الى(10204) والوفيات الى (649)، فيما بلغت جملة المتعافين (5277) متعافى.

وسجل التقرير الوبائي 12 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة ال 18 ولاية بالبلاد.

وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (27) حالة، ولاية الجزيرة (7) ، النيل الأبيض (1) ، الشمالية (10) ،ولاية شمال دارفور (حالة واحدة) .

فيما بلغت الوفيات (8) الخرطوم وفاة واحدة، ولاية الجزيرة (2) ،النيل الأبيض (1)،كسلا (1) ، القضارف (1)،غرب كردفان (1) ،وولاية البحر الأحمر (وفاة واحدة).

فيما سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى الخرطوم (41)، الجزيرة (21) النيل الأبيض (1) حالة، نهر النيل (1)، كسلا (4) ، وولاية غرب كردفان (9) حالات تعافي.

وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملى تم فى ثلاثة معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (176) وبلغ اجمالى العينات المفحوصة لاول مرة (167) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (46) بنسبة ايجابية بلغت 26.1٪.

وتشير وزارة الصحة الاتحادية الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل ، كما يعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

وتنوه الوزارة الي ان من ضمن نتائج الحالات، (حالة واحدة) وافدة الي ولاية شمال كردفان

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.

سونا

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