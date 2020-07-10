مشاريع لتخفيف حدة الفقر بثلاثه مناطق في الجزيرة





إستعرضت لجنة درء آثار الجفاف والكوارث وإستدامة الموارد الطبيعية بولاية الجزيرة في إجتماعها برئاسة د. توحيدة بابكر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة رئيس اللجنة لائحة عمل اللجنة والمشاريع المقترحة في مناطق الهشاشه بأبي قوته وهضبة المناقل وشرق الجزيرة وشددت علي ضرورة تضافر كافة الجهود لتخفيف حدة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للإنسان في المناطق الثلاثه ..

من جانبها وجهة رئيس اللجنة بإستمرار الجهود لتوفير المعلومات اللازمة بالمشروعات المقترحة للدفع بها للجنة القومية

سونا

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