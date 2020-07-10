اللجنة الفنية لمتابعة الموسم الزراعي بالقضارف تقف علي بداية الموسم





اطمانت اللجنة الفنية لمتابعة سير الموسم الزراعي بوﻻية القضارف علي بداية الموسم الزراعي من حيث التمويل الزراعي والوقود والتقاوي بجانب توزيع معدﻻت اﻻمطار بالوﻻية . واوضح مدير عام وزارة الانتاج و الموارد اﻻقتصادية رئيسة اللجنة المهندسة نفيسة نوح محمد العمل مع الشركاء ﻻنجاح وزراعة (7.660) مليون فدان بالوﻻية منها (5) مليون فدان ذرة و(1.700) مليون فدان سمسم بجانب زراعة محاصيل زهرة الشمش والفول السوداني والبقوليات و اضافت انه تم رصد مبلغ مقدر للتمويل الزراعي بكافة الصيغ و لجميع مراحل الزراعة و اشارت الي التعاقد مع احدي الشركات الصينية لتوفير التقاوي لصغار المزارعين واﻻسمدة والمبيدات و المستلزمات الزراعية طبقا لسياسة الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي. واكدت المدير العام ان موقف الجازولين بالوﻻية مطمئن لمراحل الزراعة مبينا تامين جميع ركائز العملية الزاعية تم التحوط لها ﻻنجاح الموسم وابانت ان اللجنة ترصد وتتابع انشطة الموسم الزراعي لمراحله المختلفة من خلال المتابعات الدورية مع الجهات ذات الصلة لتامين وانجاح الموسم بالوﻻية .

سونا

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