والي النيل الازرق.: الموسم الزراعي يبشر بانتاجية عالية





اكد اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف ان الولاية تشهد استقرارا وامنا بكافة ربوعها مما اسهم في توسع الرقعة الزراعية.

وقال يس في تصريح لسونا ان العائدين من دول الجوار اصبحوا ضمن منظومة الانتاج الزراعي في الولاية، مشيرا الي ان الولاية موعودة بموسم زراعي ناجح ومبشر بانتاجية عالية حيث خاصة ان معدل الامطار مابين 500 إلى 1000 ملم، مشيدا بالشراكة الفاعلة بين منظومة الصناعات الدفاعية وتنظيم القلعة النوعي بمحلية ودالماحي في مجال التقانة الزراعية باعتبارها بداية لشراكات ممتدة مع كافة التنظيمات والجمعيات الزراعية بهدف زيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الدخل للمزارعين. وكشف يس عن خطة طموحة ومتكاملة لتامين الموسم الزراعي ومسارات الماشية بمحليات الولاية وتوطيد العلاقات بين المزارعين والرعاة للمحافظة علي المحاصيل الزراعية. من جهته اوضح الاستاذ يوسف سليمان وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية ان ولاية النيل الأزرق اتجهت نحو استخدام التقانة الحديثة في القطاع الزراعي واستزراع المحاصيل النقدية لزيادة الصادر القومي والاسهام في ايرادات الدولة ، مبينا ان الولاية بها مايقارب من 20 ألف رأس من الثروة الحيوانية إلى جانب المنتجات الغابية.

سونا

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