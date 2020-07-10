زكاة شمال دارفور تتعهد بدعم مكاتب المحليات





تعهد امين ديوان الزكاة بولاية شمال دافور حامد محمد جبارة بتذليل كافة المشكلات التي تواجه مكاتب الزكاة بالقطاع الغربي حتي تواصل الاضطلاع بدورها كاملآ تجاه احياء شعيرة الزكاة

ووجه جبارة خلال ترؤسه بوحدة بركة سايرة الادارية التابعة لمحلية سرف عمرة اجتماعا مع العاملين بمكتب زكاة المحلية في اطار جولته الحالية علي محليات القطاع الغربي من الولاية ، وجه بضرورة مضاعفة الجهود في مجال جباية الانعام وعروض التجارة من اجل الوصول للوعاء الكلي

كما وجه بضرورة التركيز على مشروع تمليك رؤوس الانعام للآسر الفقيرة الى جانب الترتيب لتكوين لجان الزكاة القاعدية الجديدة في المرحلة المقبلة. .مثمنآ اداء العاملين بزكاة سرف عمرة.

من جهته كشف مدير مكتب زكاة محلية سرف عمرة منصور ابكر عبد القفا في التقرير الذي قدمه ان حصيلة الجباية للستة اشهر الماضية بلغت (3) ملايين و(921) الف و(210) جنيه من المخطط لنفس تلك الفترة والتي تبلغ (3) ملايين و(800) الف جنيه بنسبة اداء بلغت 105%. مستعرضآ خطة ادارته للمرحلة المقبلة لتفعيل الجباية مطالبآ بضرورة حل مشكلة نقص العاملين وتوفير وسائل للحركة لتعين على عمل الجباية

سونا

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