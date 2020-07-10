الحكم الاتحادي:نسعى لصنع شراكة بين الحكم الاتحادي والولائي بكررى





اكد دكتور حسان نصرالله علي كرار وكيل ديوان الحكم الاتحادي أهمية الشراكة بين الحكم الاتحادي والولائي ومحلية كرري للنهوض بالخدمات المتعلقة بالنظافة والمصارف والأمن المجتمعي وخلق علاقات إخاء وود مع المجتمع ولجان التغيير والخدمات بالأحياء

وثمن خلال اجتماعه مع محلية كررى اليوم دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في حملات النظافة وأصحاح البيئة والخدمات الأخرى بجانب الدور الكبير للمرأة.

كما أستمع الإجتماع الى تنوير من المدير التنفيذي لمحلية كرري الاستاذ الهادي عبدالسيد ابراهيم والأستاذ طه عبدالله يسن الخبير الإداري بوزارة الحكم الاتحادي ومدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمة المدنية بمحلية كرري الأستاذ عصام الأمين ومديري الوحدات الإدارية حول كيفية تطوير الخدمات والمضي قدما بمحلية كرري الى الإمام .

وعلى صعيد آخر نظمت لجنة معلمي محلية كرري الخدمية الخيرية بمباني الإدارة العامة للشؤون التعليمية لمرحلة الأساس بالحارة(21) سوقا خيريا للبيع المخفض لشريحة المعلمين حيث تم عرض العديد من السلع التموينية والغذائية بأسعار اقل من السوق بنسبة كبيرة .

وأشارت الأستاذة انعام محمد عيسى رئيس اللجنة التعاونية بأن السوق الخيري يعتبر خطوة أولى ضمن برامج اللجنة تجاه خدمة مجتمع المعلمين.

من جانبه أكد الاستاذ فيصل عبدالله الحاج رئيس لجنة المشتروات نجاح السوق والاستمرار في خدمة شريحة المعلمين مقدما شكره للمصانع والمواقع االتجارية الأخرى على هذا العمل والبيع المباشر من المصنع .

سونا

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