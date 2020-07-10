مساهمة عدد من الشركات بتعقيم مراكز امتحانات الأساس بالخرطوم





أكدت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اكتمال كافة الاستعدادات لبدء امتحان مرحلة الساس بالولاية بعد غد الأحد الثاني عشر من يوليو .

وعبرت الوزارة عن شكرها للجهات التي ساهمت في تعقيم مراكز امتحانات الأساس بالخرطوم وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة بالوزارة ابراهيم عمر في تصريح لسونا ان الوزارة تثمن كل الجهود التي تسهم في إيجاد أوضاع صحية بما يمكن التلاميذ من اداء الامتحانات بكل هدوء .

واشار الى أن الجهات التي ساهمت في توفير الأوضاع الصحية هي مجموعات الصناعات الدفاعية وهي تعتبر اكبر مساهم بعدد 175 الف كمامة و 35 طلمبة رش و 110 كرتونة معقمات و210كرتونة مطهرات بالاضافة إلى شركة دال الهندسية حيث قدمت 33 الف كمامة لعدد 200 مركز منها 80 مركز بمحلية امبدة استهدفت 13 الف تلميذ ومحلية جبل اولياء ل(7) الاف تلميذ وشرق النيل لعدد 13 الف تلميذ بالاضافه إلى مطهرات لعدد 200 مركز ، كما ساهمت كل من منظمة رعاية الطفل والائتلاف السوداني للتعليم

سونا

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