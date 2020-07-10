قافلة الدعم السريع الصحية تنفذ حملة ضد كورونا بلقاوة





نفذت قوات الدعم السريع قافلة صحية للحد من جائحة كورونا بمنطقة لقاوة بولاية غرب كردفان وشملت تعقيم ورش للمستشفيات والمرافق العامة والمدارس والاسواق.

وقد وصلت القافلة الي المنطقة اليوم في ثالث محطاتها بعد زيارتها لمدينتي الفولة والمجلد بقيادة العقيد الركن محمد الحسن محمد احمد والتي تشمل ولايات كردفان الثلاث بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا تحت شعار (صحتك من أمن وطنك) .

ووزعت القافلة الصحية، منظفات ومعقمات وأدوية ومستلزمات طبية للسلطات الصحية هناك وكان المدير التنفيذي لمحلية أبيي بالانابة محمد عجبنا قد امتدح مجهودات قوات الدعم السريع في تسيير عدد من القوافل لولايات السودان المختلفة مؤكداً على التعاون والتنسيق مع القافلة للحد من جائحة كورونا بولايات كردفان ومكافحة الاوبئة .

من جانبه قال قائد القافلة الطبية لقوات الدعم السريع لولايات كردفان العقيد ركن محمد الحسن محمد احمد ان القافلة تأتي في إطار الحملة الصحية لمجابهة جائحة كورونا التي ظلت تقدمها قوات الدعم السريع للولايات وعبر عن شكره للسلطات بالمنطقة والمواطنين .

وأكد قائد الدعم السريع قطاع غرب كردفان المجموعة العاشرة المقدم التاج التجاني عبدالله ان قواته على استعداد تام لتقديم خدمات أفضل لإنسان ولاية غرب كردفان لافتاً الي ان قوات الدعم السريع ظلت تقدم بالمحلية كثير من المبادرات الاجتماعية والإنسانية معلنا بأن قائد قوات الدعم السريع قد تبرع بجهاز غسيل كلي لمستشفى المجلد.

سونا

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