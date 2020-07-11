تنسيقية شركة السكر تنفي شائعات حول سوء اوضاع منسوبيها





نفت تنسيقية نقابات العاملين بشركة السكر السودانية ما جاء في عدد من الوسائط الاجتماعية وبعض الصحف الإلكترونية حول إعلان العاملين بمصانع السكر السودانية رفضهم للعمل يومي الجمعة والسبت والدخول في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرفهم استحقاقاتهم وسوء اوضاعهم المادية.

واصدرت التنسيقية بيانا تحصلت (سونا) على نسخة منه يوضح ان ما ورد عار من الصحة ولايمت للحقيقة بصلة.

وأشار البيان ان الواقع على الأرض يؤكد ان العاملين يعملون برضاء تام ويواصلون الليل بالنهار بالمزارع والحقول وداخل الورش ومواقع العمل المختلفة استعدادا للموسم المقبل لتحقيق مزيد من الإنتاج .

وأكد البيان ان اعضاء التنسيقية يضعون قضايا العاملين بالشركة نصب أعينهم وأنهم لن يحيدوا عن كل المكاسب والمطالب الأصيلة للعاملين والتي من أجلها تحملت التنسيقية عبء مسئوليتها أمانة في الاعناق من أجل الوطن والثورة .

وشدد البيان على حرص تنسيقية نقابة العاملين بشركة السكر السودانية على حقوق العاملين مشيرين الى تنسيقهم مع لجان المقاومة رأس الرمح لثورة ديسمبر سدا منيعا ضد أعداء الثورة الواهمون بعرقلة المسيرة.

سونا

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