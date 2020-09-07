



توقعاتي السياسية التي عمرها ما خرت موية احفظوها علي ظهور قلوبكم ….

١- اتفاقية السلام التي وقعت عليها الحكومة سوف تنهار انهيارآٓ كاملآًٓ عاجلآٓ أو اجلآٓ.

٢- انهيار الحكومة واقالة حمدوك او تقديم استقالته طوعآٓ او كرهآٓ

٣- احزاب قحت سوف تنهار يطفؤ علي السطح حزب الامة وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب المؤتمر السوداني وقد يبدو علي الظهور حزب المؤتمر الشعبي.

٣- سوف تنفصل عدد من المناطق من السودان بعضها ينضم الي الدول المجاورة أو تتكون دول مستقلة لذاتها.

٤- سوف يستولى علي السلطة الجيش عاجلآٓ او آجلآٓ ثم بعده انتخابات حرة ونزيهة سوف تكون نتيجة الانتخابات كالاتي حزب الامة ، الحزب المؤتمر السوداني ، الحزب الاتحاد الديمقراطي ، المؤتمر الشعبي ، الحزب الشيوعي

٥- بعدها سوف يستقر السودان لسنين عددا ويزدهر وتعم التنمية

هذه قراءتي للمشهد السياسي الان هذه ليس توقعاتي هذا واقع محتوم يمكن اوقع عليه بدمي اراهن به عمري

Abdalazeem Mohamed Al Jafry