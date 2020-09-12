جعلها محتارة .. (أبو القنفذ) يقتحم غرفة فنانة وينام على سريرها





اقتحم (أبو القنفد) غرفة الفنانة نسرين هندي، وتوسد في سريرها الأمر الذي جعلها محتارة ما بين طرده وتركه على راحته.، وتعود التفاصيل حسبما سردتها هندي :(لي فترة كدا ملاحظة انو في ابو القنفد حايم في بيتنا قلنا خييير الناس بيقولوا بينضف البيت من البلاوي والثعابين والحشرات وذاتو حلاتو وكيوت كدا. واضافت: (فجأه دخلت أوضتي لقيت الأستاذ دا راقد كدا ونايم كمان بي عمق ، أقسم بالله جادة معاكم.

هسه متحيرة أصحيهو ولا ما أزعجو و أشيل مخدتي أنوم برا، دا حظ شنو دا البجيب لي أبو القنفذ في سريري). من جانبهم تندر أصدقاؤها لما حدث لها ونصحوها بتركه عسى ولعله يجلب لها الحظ فيما أوصاها بعضهم بطرده نهائيا.

الخرطوم: (كوش نيوز)