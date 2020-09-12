ثقافة وفنون
جعلها محتارة .. (أبو القنفذ) يقتحم غرفة فنانة وينام على سريرها
اقتحم (أبو القنفد) غرفة الفنانة نسرين هندي، وتوسد في سريرها الأمر الذي جعلها محتارة ما بين طرده وتركه على راحته.، وتعود التفاصيل حسبما سردتها هندي :(لي فترة كدا ملاحظة انو في ابو القنفد حايم في بيتنا قلنا خييير الناس بيقولوا بينضف البيت من البلاوي والثعابين والحشرات وذاتو حلاتو وكيوت كدا. واضافت: (فجأه دخلت أوضتي لقيت الأستاذ دا راقد كدا ونايم كمان بي عمق ، أقسم بالله جادة معاكم.
هسه متحيرة أصحيهو ولا ما أزعجو و أشيل مخدتي أنوم برا، دا حظ شنو دا البجيب لي أبو القنفذ في سريري). من جانبهم تندر أصدقاؤها لما حدث لها ونصحوها بتركه عسى ولعله يجلب لها الحظ فيما أوصاها بعضهم بطرده نهائيا.
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليقات فيسبوك
2 تعليقات
ان شاء الله ابو القنفد اليعضيكم انتو الاتنين
ياخي مالي ومال نسرين الهندي ولا ابو القنفد بستفيد شنو من الخبر ده..
ياخي الناس في ضيق المعيشة والسيول والاهل المالاقين ضل من هجير الشمس ولا من المطر النازل ..فوق موية وتحت موية
وانتو ساكين اخبار الهيافة دي
ابقو جادين وقدر المسئولية يا ناس