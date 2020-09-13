شباب ثُوّار يغلقون شارع أفريقيا بالترس

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3 تعليقات
يعني اي واحد او مجموعـــــة تقفل الشارع بالحجارة واللساتك يسموهم ثوار
تبآ لكم
ثواار
مدنيااااو
شكرا حمدوك
شباب واعي و ثوار راكبين راس.
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بس دقيقة هم مطالبين بي شنو.. مع حمدوك وللا ضدو
ديل ما ثوار، ديل قطاعين طرق، بعد ده أحسن الموضوع ده يتعالج قبل ما يواجهم الشعب، ديل عطلوا الحياة والإسعاف والمطافي والمرور وكل الحياة وما راعوا حال المواطن والكوارث وضنك العيش وتسميتهم ثوار مصيبة كبرى، الناس قرفت من هكذا حال ومن مسئولية الأجهزة الأمنية فرض حرية الحركة، كم زول هسة فاتتو طيارة وكم زول جاي من برة ما قدر يصل بيتو وكم مسكين طالع من الشغل بعد يوم مرهق زاد إرهاق وشقا فعلى الدولة التدخل وحظر قفل الطرق بالحجارة والنفايات والزجاج زي ما شفنا بعيونا.