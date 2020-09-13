اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 13 سبتمبر 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 215.00جنيه

الريال السعودي : 57.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 253.70 جنيه

الدرهم الإماراتي : 58.90جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 58.93 جنيه

الجنيه الإسترليني : 273.05جنيه

الجنيه المصري : 13.67جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.