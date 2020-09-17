تسابيح خاطر: تأكدت من فاعلية الدولة العميقة





كشفت مذيعة قناة الحدث الإخبارية تسابيع مبارك عقب انقطاع الانترنت في السودان يوم أمس من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة. كشفت عن فاعلية الدولة العميقة، مؤكدة أن ما يحدث يؤكد ذلك، في وقت برأت حكومة الثورة والتي وصفتها بالمستنيرة من اي سلوك كهذا، وكتبت تسابيح عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بحسب صحيفة آخر لحظة:خدمة الانترنت في السودان من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر عشان الطلاب الممتحنين، الآن تأكدت من فاعلية الدولة العميقة لأن ده ما تفكير حكومة ثورة مستنيرة ده تفكير “ديوك”. يذكر أن شركات الاتصالات أعلمت عملائها عبر رسالة نصبة بأن الأمر سيستمر حتى نهاية امتحانات الشهادة بناء على أوامر عدلية.

الخرطوم: |(كوش نيوز)