اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 17 سبتمبر 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 250.00جنيه

الريال السعودي : 66.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 295.00 جنيه

الدرهم الإماراتي : 68.49جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 68.52 جنيه

الجنيه الإسترليني : 322.50جنيه

الجنيه المصري : 15.87جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.