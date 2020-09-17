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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 17 سبتمبر 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 250.00جنيه
الريال السعودي : 66.66جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 295.00 جنيه
الدرهم الإماراتي : 68.49جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 68.52 جنيه
الجنيه الإسترليني : 322.50جنيه
الجنيه المصري : 15.87جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
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تعليق واحد
هل تعلم ان مصر لا تملك ثروة حيوانية وهي المصدر الاول للثروة الحيوانية في افريقيا ؟
وهل تعلم أن مصر لا تملك اراضي زراعية وهي تصدر السمسم والفول السوداني و مكتفيه زاتيا من القمح؟
و هل تعلم أنه لا توجد شجرة هشاب واحده في مصر وهي تصدر الصمغ العربي ؟
وهل تعلم أن مصر تقوم بتصدير الفحم العادي من مصر الي دول الخليج ومكتوب عليه انتاج غابات مصر،وفحم الطلح إلي الريف الأمريكي بغرض التدفئة ومكتوب عليه انتاج غابات مصر ،وبسعر١٢دولار للكيلو ؟
وهل تعلم كل هذي الثروات تذهب إليهم من السودان بالعملة المحلية المزورة؟
وهل تعلم أن الإمارات لا تملك منجما واحدا للذهب وبها أكبر سوق في العالم لبيع الذهب الذي يأتي كله بالتهريب عبر الطيران من السودان؟