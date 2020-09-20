النائب العام: لا يمكن تسليم البشير للجنائية





قال النائب العام، تاج السر الحبر إن عقبات قانونية تعترض سبيل تسليم المخلوع البشير والمطلوبين معه لدى محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف خلال لقاء بتلفزيون السودان “لا يمكن محاكمة البشير والمطلوبين معه أمام المحكمة الجنائية ما لم يتم تعديل القانون الجنائي السوداني، الذي يمنع محاكمة سوداني خارج البلاد عن جريمة ارتكبت في السودان”.

وأوضح السر بحسب صحيفة الديمقراطي، أنه منذ توليه مهام النائب العام ظل يطالب بتعديل القانون الجنائي وقانون سنة 1957 الذي ينص على تبادل المجرمين.

الخرطوم (كوش نيوز)