إلغاء أي تصديقات او قرارات صدرت بشأن نظارة الكواهلة بابودليق





أوضح السيد قائد المنطقة العسكرية المركزية الخرطوم انه وإستنادا على قرارات إجتماع لجنة أمن الولاية بشأن حظر التجمعات فى منطقة أبودليق بمحلية شرق النيل وإلغاء تدشين ما يسمى بنظارة الكواهلة الدليقاب.

تعلن المنطقة العسكرية المركزية بأن أى وثائق صدرت فى شأن الموافقة على قيام الاحتفال تعتبر لاغية.

وعلى الجميع الحفا ظ على الأمن الاجتماعى و الاستقرار فى المنطقة.

سونا