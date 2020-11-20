سياسية
عبد الفتاح البرهان يشهد ختام فعاليات اعياد المنطقة العسكرية الشرقية
يشهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الانتقالي يوم بعد غد الأحد الموافق 22-11-2020 ختام فعاليات أعياد المنطقة العسكرية الشرقية .
ويفتتح القائد العام للقوات المسلحة خلال ختام الفعاليات المباني الجديدة لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية و بعض المنشآت الأخرى كما يقوم سيادته بتكريم الرعيل الاول بمدينة الفاو.
و يحضر ختام الفعاليات كل من الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان و نوابه والمفتش العام للقوات المسلحة وقائد القوات البرية ومديرو الإدارات والافرع وقادة الوحدات المختلفة.
سونا