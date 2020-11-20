السودان والجنوب يوقعان على بيان لجنة الحدود





اُختتمت اليوم فعاليات الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، واصدرت بيانها الختامي.

وقال اللواء مهندس الأمين محمد بانقا رئيس اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب، إن البيان حوى ملاحق مهمة حددت المناطق المتفق عليها والوثائق التي تسندها، كما حدد المناطق المختلف حولها والوثائق التي تسندها، كما حوى البيان الختامي المناطق المدعاة من كل طرف.

وقال بانقا، إن الاجتماع عكف علر دراسة الخط الحدودي دراسة متأنية، وإن النقاش اتسم بالصراحة والوضوح وقدم كل طرف دفوعاته وحججه بالوثائق والتي سترفع للمفوضية المشتركة للحدود بين البلدين في أجتماعه مطلع ديسمبر القادم.

من جانبه، ثمن دكتور معاذ تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود، جهود اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان في تنفيذ توجيهات المفوضية المشتركة للحدود بين البلدين من أجل تقديم الرأي الفني حول المناطق المتفق عليها والمختلف حولها والمناطق المدعاة.

وقال دكتور تنقو لدى مخاطبته ختام أعمال اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان في دورتها ال 14 بالخرطوم، إن المفوضية المشتركة للحدود بين البلدين تريد فهم جوانب مهمة عن مسار الخط الحدودي بالبحث عن الوثائق والخرائط والمستندات، مبيناً أن عمل الحدود يحتاج لمجهود جبار ووقت لدراسة المواقف لكل طرف. وأشار تنقو إلى رغبة البلدين في أن تكون الحدود المشتركة مناطق تنمية وتبادلاً للمنافع وتقوية للعلاقات والتواصل بين الشعبين، نافياً أن تكون الحدود مصدراً للصراع والاقتتال والاحتراب بين الشقيقين.

السوداني