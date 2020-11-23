وزارة التربية والتعليم رأت أن يتم إستئناف العام الدراسي عبر مختلف المنصات المتاحة أثيرياً من الفضائيات والإذاعات





بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مشترك

إلتأم صباح الإثنين بمكتب السيد/وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام إجتماعاً ضم السيدة/ وكيلة وزارة التربية والتعليم وطاقم وزارتها ومديري الفضائيات السودانية الرسمية والخاصة.

وتأكيداً على دور وزارة التربية وحرصاً منها على مستقبل أبناءنا الطلاب الذين يمثلون مستقبل هذه البلاد الأمر الذي يتطلب الحفاظ على سلامتهم في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا وحتى لا يتضرر طلابنا من تأخر مباشرة الدراسة فقد رأت وزارة التربية والتعليم أن يتم إستئناف العام الدراسي 2020 – 2021م عبر مختلف المنصات المتاحة أثيرياً من الفضائيات والإذاعات الرسمية (بالمركز والولايات) والخاصة وذلك من خلال إنتاج وبث المقررات الدراسية لمرحلتي الأساس والثانوي عبر المؤسسات الإعلامية التي شاركت في اللقاء.

تعهد التلفزيون القومي بتخصيص محطة إذاعية وقناة تعليمية على القمرين (عربسات ونايل سات)، على أن يباشر الآن عبر الفضائية السودانية ريثما تنطلق قناته التعليمية لتعمل جنباً إلى جنب مع قناة المعرفة والتغيير وفضائيات النيل الأزرق، سودانية 24، الشروق وولاية الخرطوم.

تتم مخاطبة راديو بلادي والهيئات الولائية للإذاعة والتلفزيون بغرض تقديم خدمات التعليم عبر بثها الإذاعي والتلفازي اليومي بجانب الإستفادة من خدمات راديو المجتمع تحقيقاً للوصول لمختلف التلاميذ والطلاب في كافة أنحاء القطر ولطلابنا بالخارج.

وإنفاذاً لمقررات هذا اللقاء فقد تقرر:

1. تخصيص إذاعة وقناة تعليمية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

2. يتم إنتاج المواد والحصص الدراسية لمرحلتي الأساس والثانوي بواسطة وزارة التربية والتعليم قبل بثها عبر المحطات.

3. إلتزمت وزارة التربية والتعليم بتوزيع (60) ألف جهاز راديو يعمل بالطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد حسب الحوجة لمساعدة الطلاب والتلاميذ في التحصيل كمرحلة أولي.

4. تم تشكيل لجنة فنية للمتابعة والإشراف على تنفيذ هذا المشروع من وزارتي الثقافة والإعلام والتربية والتعليم والمؤسسات الإعلامية المشاركة باللقاء.

5. يتم توجيه رسائل لأولياء الأمور لأجل حث أبناءهم على متابعة الدروس عبر الوسيلة المتاحة لأي منهم وتحديد زمن بث الدروس في كل محطة.

6. إلتزمت الجهات المبينة بأدناه ببث كل ما تنتجه وزارة التربية والتعليم من (حصص) على أن يتم وضعها في (الويب سايد) لكل محطة لسهولة إسترجاعها من قبل الطلاب.

7. نتمنى أن يجنب الله بلادنا وشعبها شر هذه الجائحة وتعود الحياة إلى ما كانت عليه.

الموقعون:

– وزارة الثقافة والإعلام.

– وزارة التربية والتعليم.

– الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

– هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم.

– مجموعة تاسيتي.

– فضائية النيل الأزرق.

– فضائية سودانية 24.

– فضائية الشروق.

الإثنين 23 نوفمبر 2020م

الخرطوم