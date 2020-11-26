وزير الطاقة يطلق تحذير شديد اللهجة من انهيار العملة السودانية التي قد تتسبب في اللجوء إلى زيادة أسعار الوقود





أطلق وزير الطاقة والتعدين السوداني تحذيرا شديد اللهجة من تراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ما يدفع باتجاه زيادة أسعار الوقود من جديد وجرى تداول الدولار الواحد الخميس بـ 267 جنيها وقال الوزير خيري عبد الرحمن في بيان صحفي تلقته “سودان تربيون” الخميس إن “ترشيد الدعم قام على سياسة استخدام آلية الاستيراد الحر بواسطة القطاع الخاص لعدم توفر العملة الصعبة لدى الدولة وبالتالي فإن التعامل يتم بالسعر الحر للجنيه بحسب ما تعتمده محفظة السلع الاستراتيجية عند فتح الاعتماد لشراء أي باخرة خاصة”

ولفت إلى أنه كان من المفترض ان تتم مجموعة من الخطوات التي تضمن الانخفاض المستمر لسعر الدولار في السوق الحر وبالتالي يصاحب ذلك انخفاض مستمر في السعر الحر للجازولين والبنزين وأضاف ” ما يحدث الآن تهديد خطير لسياسة ترشيد الدعم للوقود ويتعارض تماما مع المبدأ الذي قامت عليه” وشدد خيري على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات التي تؤدي الي تقوية الجنيه السوداني لتنخفض على ضوء ذلك اسعار البنزين والجازولين وتقل معاناة الناس وونوه الوزير الي ان مصفاة الخرطوم ستتوقف في بداية شهر ديسمبر المقبل

كما أن كافة الترتيبات تمت مع شركات القطاع الخاص لاستيراد بواخر وقود لتغطية الطلب من السوق العالمي وبالتالي فإن انخفاض الجنيه السوداني في السوق الحر سيؤدي حتما الي العودة إلى زيادة أسعار البنزين والجازولين الحر بعد النجاح في خفضهما هذا الأسبوع وفي أكتوبر الماضي بدأت الحكومة الانتقالية تطبيق رفع الدعم عن الوقود بعد إجازتها في أغسطس الماضي لكن تلك الخطوة لم تنهِ تفاقم أزمة الوقود

المصدر :السودان الجديد