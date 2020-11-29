حمدوك: لا اتجاه لحل لجنة إزالة التمكين





أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أنه ليس هنالك اتجاه لحل لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الأموال .

و قال حمدوك في لقاء بثه التلفزيون القومي مساء اليوم “الأحد” إن اللجنة تُعد من أميز إنجازات الثورة بما حققته، و أشار إلى أن جزء من الموارد التي وفرتها اللجنة تمت الاستفادة منها في عدد من الجوانب من بينها درء آثار السيول و الفيضانات.

و أوضح حمدوك أن السلام يتم في ظروف اقليمية و دولية معقدة ، ما يمثل تحدي في امكانية تنفيذ متطلبات السلام ةقال ” لكننا واثقين بقدرتنا على تنفيذ المتطلبات” ، وأكد على أنه يمثل دفع للفترة الانتقالية ونوه إلى أن اسقاط صوت البندقية ظل حلم لكل السودانيين”.

المصدر: باج نيوز