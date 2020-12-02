لجنة المسابقات تطمئن على ترتيبات مباراتي المريخ والهلال الافريقية





إنعقد بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA الاربعاء الاجتماع التنظيمي لمباراتي المريخ والهلال امام اوتوهو الكونغولي وفايبرس الاوغندي في اياب الدور التمهيدي من ابطال افريقيا، حيث تقام المباراتين على التوالي في استاد الهلال يومي الجمعة 4 ديسمبر 2020، والاحد 6 ديسمبر 2020. وترأس الاجتماع الاستاذ حسين ابوقبة عضو مجلس ادارة الاتحاد، عضو اللجنة المنظمة للمسابقات، وهشام محمد أحمد المسؤول الامني للاتحاد، وممثلين للشرطة والمرور. وشارك في بداية الاجتماع ممثلي نادي المريخ مصطفى توفيق المدير التنفيذي، الذي أوضح الترتيبات التي قام بها النادي من اجل اقامة المباراة، واجراءات الفحص الطبي ووصول الحكام والمراقب، وقدم توفيق الشكر للجنة تطبيع نادي الهلال على استضافة مباراة المريخ والتعاون الكبير الذي وجده ناديه من مسئولي الهلال. وأمن الاجتماع وفق ( سونا) على الالتزام بالاجراءات والموجهات وفقا للبروتوكول المعتمد من الاتحاد الافريقي، كما تم الاتفاق على اقامة الاجتماع الفني لمباراة المريخ يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 بفندق ايواء مقر اقامة الحكام والمراقب، بينما يقام الاجتماع الفني لمباراة الهلال وفايبرس يوم السبت 5 نوفمبر 2020 بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.

الخرطوم ( كوش نيوز)