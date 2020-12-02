زيادات مفاجئة على جمارك السيارات وسلع أخرى.. تعرف على التفاصيل





كشفت متابعات ( النورس نيوز) عن زيادات غير معلنة تمت اليوم على جمارك سيارات النقل العامة بجانب سلع اخرى كالاحذية والملبوسات.

اكد عدد من تجار السيارات لـ(النورس نيوز) انهم تفاجئوا عند التخليص بزيادات عالية في جمارك المركبات العامة بخاصة الحافلات؛ مؤكدين على ان الزيادات الحافلات ارتفعت من 176 الف جنيه الى 368 ألف جنيه .

فيما قال تاجر سيارات لـ(النورس نيوز)؛ إنه اضطر دفع قيمتين مختلفتين لتخليص سياراته؛ الأولى بالسعر القديم فيما تفاجأة آخر النهار بالسعر الجديد؛ مؤكدا على ان الزيادات عالية ذات انعكاسات سالبة على المواطنين والتجار معا.

اوضح تاجر السيارات امير جمال؛ أن الإجراءات التى تمت من صلاحيات مدير الجمارك بحيث يقوم كل فترة باعادة تقييم” الريت” وتعديلات في الجمارك لتدهور العملة الوطنية .

وقال امير لـ(النورس نيوز)؛ إن التقييم او زيادة الجمارك شمل سلع مختلفة وكثيرة لكن المركبات العامة كانت الاعلى والاكثر تاثرا بالزيادات؛ منتقدا الزيادات على المركبات العامة لجهة انها تحل ازمة ومشكلة حقيقية في المواصلات وكان من المفترض ان يتم دعم القطاع وليست إجراء زيادات عليه .

وتوقع امير ان تتوالى الزيادات في جمارك العربات والسلع في ظل تدني سعر العملة الوطنية مقابل الدولار ‘ منتقدا الحكومة وسياساتها الغير مواكبة والغير قادرة على التحكم في تصاعد الدولار ودعم عملتها الوطنية الحنيه.

الخرطوم: النورس نيوز