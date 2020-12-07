ترباس الى عالم الدراما والتمثيل





يستعد الفنان الكبير كمال ترباس للقيام بدور البطولة في سلسلة من الحلقات الدرامية مع الفنان الدرامي الكبير مختار بخيت وعبر ترباس فى حديث لـ”كوكتيل” عن سعادته لقيامه بدور البطولة في تلك الحلقات التي ستبث لاحقا في عدد من القنوات المحلية

يذكر ان تلك التجربة الدرامية هى الاولي من نوعها في مسيرة الفنان كمال ترباس.

الخرطوم : سعيد عباس

صحيفة السوداني