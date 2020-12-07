فشل لجنة الوساطة في إقناع نواب الاختصاصيين بتعليق الإضراب





كشفت مصادر طبية مطلعة عن فشل لجنة الوساطة التي كونت لرفع إضراب نواب الاختصاصيين المقرر أن يدخل مرحلته الثانية غداً بتنفيذ إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ.

وأكد مصادر لـ (باج نيوز) فشل اللجنة في وصول إلى صيغة توافق مع النواب، وأشار المصدر إلى وجود نقطة خلاف تتصل بطلب النواب لحوافز ثابتة لعدد (7) آلاف وظيفه فيما أقرت الوازة عدد (2) ألف وظيفه فقط على أن يعمل بقية النواب بالتعاقد الأمر الذي رفضه النواب واعتبروه نوع من التسويف لحل المشكلة .

وأكد المصدر مطالبة النواب بجدول زمني محدد لتسكين الوظائف، وأشار إلى أن وزارة الصحة تعللت بأنها لا يمكن أن تدهل في اي خطوة دون مخاطبة وزارة المالية لتسكين بقية الوظائف، وأشار المصدر إلى أن مطالب النواب تشمل وظائف ثابتة وحوافز “نبطشيات” وتحسين بيئة العمل وتوفير ترحيل وسكن أو توفير استراحات بالحوادث .

المصدر: باج نيوز