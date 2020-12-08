الحاويات الـ(15) تحمل أوراق خام تخص مطبعة العملة





كشفت مصادر موثوقة حقيقة الـ(15) حاوية التي تحمل أوراق نقدية سودانية التى وصلت إلى ميناء بورتسودان مؤخراً

وأكدت المصادر أنها ليست نقود بل أوراق خام لطباعة النقود تم طلبها عبرالمطبعة الحكومية، وأضافت: عادة يتم كشفها بواسطة الجمارك السودانية وليس التصنيع الحربي وقالت المصادر نفسها إن عدم علم بنك السودان بهذه الحاويات سببه ببساطة أن هذه الحاويات تتبع لشركة مطابع السودان للعملة التي استوردت الورق لطباعة عملة حسب عقود الطباعة مع بنك السودان المركزي و ليس من مهام بنك السودان متابعة الورق عند تصنيعه أو عند وصوله للميناء أو ترحيله للخرطوم وأردفت هذه مهمة شركة مطابع العملة الجهة المستوردة مؤكدة عدم وجود أي شيء يتعلق باستبدال العملة.

وكانت تقارير إعلامية تداولت نقلا عن مصادر أمنية مطلعة عن وصول (15) حاوية تحمل أوراق عملة سودانية إلى ميناء بورتسودان.

الخرطوم :الطيب علي

صحيفة السوداني