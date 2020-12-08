المذيعة فاطمة عوض تنفي شائعة تعرضها لضغوط بسبب الحجاب ..!!





نفت المذيعة بالتلفزيون القومي فاطمة عوض الشائعة التي تم تداولها مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي حول تعرضها لضغوط من قبل ادارة التلفزيون بسبب ظهورها على الشاشة بالحجاب وقالت فاطمة ان هذا الحديث عار من الصحة وان الادارة بالتلفزيون تمنحهم مطلق الحرية لارتداء ما يريدون وانه لم يحدث وان تطرقت ادارة الاخبار او ادارة المذيعين لهذا الموضوع من قبل وفيما يخص الجزء الثاني من الاشاعة وهو التحاقها بقناة الجزيرة براتب عشرة آلاف دولار قالت انها تلقت كماً هائلاً من التهاني من قبل الكثيرين بعد انتشار الشائعة مشيرة الى انه يسعدها العمل بقناة الجزيرة فهي قناة مميزة وقد تدربت على يد عمالقة الإعلام فيها وأنها تفخر بوجود عمالقة من الاعلام السوداني بالجزيرة وعلي راسهم محمد الكبير الكتبي وجعفر عباس والزبير نايل وعمار عبد الرحمن وآخرون واردفت بقولها (الفال تحت اللسان) ودعت الى ضرورة تحري الحقيقة عند نشر الاخبار.

يذكر انه تم تناول خبر في وسائل التواصل الاجتماعي مفاده ان مذيعة الاخبار بالتلفزيون القومي قد غادرت التلفزيون والتحقت بقناة الجزيرة اثر تعرضها لضغوط من قبل ادارة التلفزيون بسبب ارتدائها للحجاب.

صحيفة السوداني