شاهد بالفيديو والصورة.. فضيحة بجلاجل داخل مطار الخرطوم.. مسافرون يتفاجئون بوصول حقائبهم مفتوحة ومسروقة والغضب يجتاح مواقع التواصل





اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي صباح الثلاثاء بسبب فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل والسوشيال ميديا, يظهر فيه مواطنون سودانيون عائدون لأرض الوطن داخل مطار الخرطوم الدولي وهم في حالة غضب عارم واحتجاج شديد.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين من بعض الصفحات والمواقع الناشرة له فقد أبدى ركاب إحدى الخطوط غضبهم وتعالت أصواتهم أمام (السير) بسبب تأخر وصول (العفش).

وكشف البعض منهم عن وصول حقائيبهم مفتوحة وقد سرقت منها بعض الأغراض حسبما أكد ناشرو الفيديو على السوشيال ميديا.

من جانبه فقد شن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي هجوم شرس على إدارة مطار الخرطوم بسبب الفوضى والسرقة التي تكررت على حد تعبيرهم, وحمل بعض المنتقدين مدير المطار وكل الطاقم مسؤولية ما يحدث, وطالبوا بتدخل سريع من الحكومة وردع كل المتسببين في هذه الفضيحة التي وصفوها بالفضيحة بجلاجل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين