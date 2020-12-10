شركة اماراتية تشتري كوش الروسية وتدفع 11 مليون يورو ووزيرة المالية تحفز عاملين لاتمام الصفقة





أصدرت وزارة الطاقة والتعدين تعميما صحفياً مساء الأربعاء وقالت (إلتزاماً بمبدأ الشفافية وتمليك الحقائق للجميع التي تواصلها وزارة الطاقة والتعدين، ننقل لكم التعميم التالي):-

خاطبت وزارة الطاقة والتعدين شركة أليانس الروسية (شركة الانتاج السودانية لشركة كوش العالمية وصاحبة الإمتياز) يتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م مطالبة بدفع نصيب الحكومة من ارباح الأعمال البالغ ٢٠,٧٠٧,٥٥٧ يورو (حوالي ٢٠,٧ مليون يورو) وذلك عن حسابات تعود الي العام ٢٠١٥م. وقرر قطاع التعدين بالوزارة علي ضوء نزاع الشركة حول ذلك المبلغ، توقيف اعمال الشركة ووضعها في القائمة السوداء. ابانت الشركة انها تعترض علي الحسابات القديمة ولا تعارض كل الحسابات التي تلي العام ٢٠١٩، وان ذلك بسبب تعرضها لضغوط كثيرة إبان العهد البائد، وأنها تتطلع أن ينصفها التغيير. وعلي ضوء ذلك طالب قطاع التعدين بأن تدفع مبلغ ١١,١٠٦,٦١٦ يورو (حوالي ١١ مليون يورو) كحد أدني يوازي حسابات تصل الي الربع الاول من ٢٠٢٠م.

وبناءً علي طلب من ممثلي الحكومة الأماراتية (وقد اشترت شركة اماراتية الشركة الروسية الأم: كوش) عند زيارة السيد وزير الطاقة والتعدين المكلف للأمارات في اكتوبر الماضي، تم الاتفاق مع ادارة شركة أليانس للتعدين السودانية علي تسوية تدفع بموجبها مبلغ ١٠,٨١٠,٠٠٠ يورو (حوالي ١١ مليون يورو، وان يتم ذلك قبل رفع الحظر علي أعمالها وكذلك ان توافق كتابةً علي سلسلة من الترتيبات بخصوص اجراء مراجعة قانونية دولية بناءً علي طلبهم. وبالفعل وبمجرد نزول المبلغ الي بنك السودان، قام السيد د. محمد يحي وكيل قطاع التعدين برفع اسم الشركة من الحظر ووضع شروط جديدة للعمل تتضيق عليهم مساحة الأعمال لضمان التزامهم بالاتفاق كاملاً.

إلتزمت شركة ألاينس في الاتفاق الموقع بأبوظبي بأن تتكفل بكل المبالغ المرتبطة بتكلفة المراجعة علي حسابها الخاص دون ان يرتبط ذلك بحسابات اعمالها في السودان بغض النظر عن نتيجة تلك المراجعة. كما إلتزمت كتابة بأن لا تشرع في هذه المراجعة قبل أن توافق وزارة الطاقة والتعدين علي اختيار الشركة التي ستقوم بالمراجعة من بين ثلاث خيارات تقدمها شركة أليانس لشركات مراجعة دولية معترف بها عالمياً. كما وافقت أن تستكمل خطة عملها لعام ٢٠٢٠م ودفع كل مستحقات الحكومة أولا بأول دون اية تأخير. وبمجرد استكمال عملية المراجعة القانونية الدولية، تتم تسوية شاملة تتضمن مبلغ ال ١٠,٨١ مليون يورو الذي تم دفعه: ليصبح وكأنه مقدم ضمان يسبق تلك المراجعة حتي وان اعتبرته الشركة اي شيئ آخر في حساباتها.

وقد كان من المفيد جدا استلام ذلك المبلغ في هذا الوقت العصيب الذي تحتاج فيه البلاد للعملة الصعبة لتغطية الكثير من المتطلبات الأساسية. وقد اعتبرت وزيرة المالية المكلفة د. هبة التي حضرت توقيع الاتفاق في ابوظبي الحصول علي ذلك المبلغ بتلك السرعة انجازا كبيرا قامت علي إثره بتحفيز عاملين بالشركة السودانية للمعادن.

وتمتاز شركة كوش الروسية بإمتلاكها لتكنولوجيا حديثة للتعدين لا تستخدم فيها مادة الزئبق السام وبذلك تعتبر من الشركات المميزة الملتزمة بإتفاقية ميناماتا الدولية لمكافحة الزئبق دولياً، مما يكسبها اهمية خاصة للتعامل معها في السودان خاصة ان اتفاقية ميناماتا تصبح ملزمة مع بداية العام ٢٠٢١م.

الخرطوم (كوش نيوز)